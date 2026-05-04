Antoine Dupont critiqué : Thierry Dusautoir monte au créneau... sur Linkedin

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après sa grave blessure au genou et de longs mois d'absence, Antoine Dupont a fini par retrouver la compétition avec le Stade Toulousain puis le XV de France. Le fait est que depuis qu'il est revenu, le demi de mêlée n'est plus le joueur aussi exceptionnel qu'on a pu connaitre. Le niveau de Dupont fait d'ailleurs l'objet de nombreuses critiques, mais voilà que certains n'hésitent pas à monter au créneau pour le défendre comme ça a été le cas de Thierry Dusautoir.

Considéré comme le meilleur joueur du monde par beaucoup avant sa blessure, Antoine Dupont est aujourd'hui loin de ce débat. En effet, en convalescence pendant plusieurs mois, le demi de mêlée du Stade Toulousain a retrouvé la compétition, mais son niveau n'est plus le même. Alors qu'on s'était habitué à de l'exceptionnel, Dupont est moins bien depuis un moment maintenant. Forcément, ça n'a échappé à personne et le champion olympique 2024 n'est pas épargné. On a ainsi pu voir de nombreuses critiques apparaitre à l'encontre d'Antoine Dupont, ce qui a été dénoncé par Thierry Dusautoir.

« Comme si, à force d’avoir été exceptionnel, il n’avait plus vraiment le droit d’être autre chose que cela » Légende du rugby français et ancien du Stade Toulousain, Thierry Dusautoir est monté au créneau pour défendre Antoine Dupont... à travers un post sur Linkedin. Il a ainsi écrit : « Depuis quelques temps, on sent revenir une forme de doute autour d’Antoine Dupont. Les analyses et les avis se multiplient, et avec eux cette petite musique: il ne serait plus tout à fait le meilleur joueur… Et là, sans transition, le passage d’une forme d’admiration absolue à une exigence presque implacable s’opère. Comme si, à force d’avoir été exceptionnel, il n’avait plus vraiment le droit d’être autre chose que cela. Le héros a joué son rôle de « héros » pendant six ou sept ans au sommet, une éternité dans un sport de haut niveau aussi intense que le rugby. Il est assez logique que les trajectoires évoluent, surtout après des blessures. Aujourd’hui, c’est un joueur simplement moins performant depuis son retour, qui se retrouve confronté à un manque d’indulgence, lié à l’attente énorme que suscite le héros ».