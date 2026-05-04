Antoine Dupont critiqué : Thierry Dusautoir monte au créneau... sur Linkedin

Après sa grave blessure au genou et de longs mois d'absence, Antoine Dupont a fini par retrouver la compétition avec le Stade Toulousain puis le XV de France. Le fait est que depuis qu'il est revenu, le demi de mêlée n'est plus le joueur aussi exceptionnel qu'on a pu connaitre. Le niveau de Dupont fait d'ailleurs l'objet de nombreuses critiques, mais voilà que certains n'hésitent pas à monter au créneau pour le défendre comme ça a été le cas de Thierry Dusautoir.
Considéré comme le meilleur joueur du monde par beaucoup avant sa blessure, Antoine Dupont est aujourd'hui loin de ce débat. En effet, en convalescence pendant plusieurs mois, le demi de mêlée du Stade Toulousain a retrouvé la compétition, mais son niveau n'est plus le même. Alors qu'on s'était habitué à de l'exceptionnel, Dupont est moins bien depuis un moment maintenant. Forcément, ça n'a échappé à personne et le champion olympique 2024 n'est pas épargné. On a ainsi pu voir de nombreuses critiques apparaitre à l'encontre d'Antoine Dupont, ce qui a été dénoncé par Thierry Dusautoir.
« Comme si, à force d’avoir été exceptionnel, il n’avait plus vraiment le droit d’être autre chose que cela »
Légende du rugby français et ancien du Stade Toulousain, Thierry Dusautoir est monté au créneau pour défendre Antoine Dupont... à travers un post sur Linkedin. Il a ainsi écrit : « Depuis quelques temps, on sent revenir une forme de doute autour d’Antoine Dupont. Les analyses et les avis se multiplient, et avec eux cette petite musique: il ne serait plus tout à fait le meilleur joueur… Et là, sans transition, le passage d’une forme d’admiration absolue à une exigence presque implacable s’opère. Comme si, à force d’avoir été exceptionnel, il n’avait plus vraiment le droit d’être autre chose que cela. Le héros a joué son rôle de « héros » pendant six ou sept ans au sommet, une éternité dans un sport de haut niveau aussi intense que le rugby. Il est assez logique que les trajectoires évoluent, surtout après des blessures. Aujourd’hui, c’est un joueur simplement moins performant depuis son retour, qui se retrouve confronté à un manque d’indulgence, lié à l’attente énorme que suscite le héros ».
« On gagnerait simplement à se rappeler tout ce qu’il est déjà »
Thierry Dusautoir a ensuite ajouté concernant Antoine Dupont : « Il y a là, au fond, quelque chose d’un peu paradoxal dans notre manière d’observer ces trajectoires : on célèbre l’exception, mais on supporte mal qu’elle ne soit pas constante. Tous les sportifs de haut niveau se sont posés la question : comment gérer la fragilité de ce statut de champion, et composer avec la notoriété et l’importance qu’on choisit de lui donner. Mentalement, ce n’est pas simple à gérer. Après le titre de meilleur joueur du monde, j’ai ressenti une attente incroyable. Comme une forme d’obligation d’être à la hauteur, en permanence. Et forcément, je pense que je me mettais une pression immense pour ne pas décevoir. J’ai le sentiment qu’aujourd’hui on demande à ce joueur d’être exceptionnel, au lieu de valoriser la chance que l’on a d’avoir un athlète à part, et qui continue, même différemment, à peser sur le jeu. Peut-être que, plutôt que de guetter ce qu’il ne serait plus, on gagnerait simplement à se rappeler tout ce qu’il est déjà ».