Deux joueurs du Real Madrid bientôt au PSG ? Le verdict est tombé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato estival. Au cours des dernières semaines, la presse espagnole a fait état d’un intérêt du club parisien à l’égard de deux joueurs du Real Madrid : Federico Valverde et Eduardo Camavinga. Cependant, les deux milieux de terrain auraient pris la décision de rester au sein du club madrilène. Explications.

Le PSG pourrait vivre une fin de saison historique. Alors que le club parisien est totalement focalisé sur sa finale de Ligue des Champions le 30 mai prochain face à Arsenal, en interne, Luis Campos et Luis Enrique ont déjà beaucoup travaillé sur le mercato. Au cours des dernières semaines, plusieurs joueurs ont vu leurs noms être associés au club parisien, notamment du côté du Real Madrid. En effet, la presse espagnole a récemment révélé que certains profils comme ceux de Federico Valverde et d’Eduardo Camavinga plaisaient au PSG.

Eduardo Camavinga et Federico Valverde veulent rester au Real L’Urguayen comme le Français ont connu une saison compliquée avec le Real Madrid, et pourraient donc intéresser le PSG au milieu de terrain. Cependant, il ne s’agirait ici que de rumeurs, et à ce propos, Ok Diario révèle que Federico Valverde tout comme Eduardo Camavinga ont déjà exprimé auprès du club madrilène et de ses dirigeants leur volonté respective de rester au Real à l’avenir. Une situation similaire pour le défenseur Raul Asencio.