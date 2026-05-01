Mercato - Real Madrid : Une «grosse offre» est espérée pour le transfert de Camavinga !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid risque de vivre un été animé sur le mercato. Le club madrilène devrait s’activer pour se renforcer. Mais certains joueurs pourraient faire leurs valises à l’issue de la saison. Ce serait notamment le cas d’Eduardo Camavinga, dont l’avenir dans la capitale serait incertain. Les Merengue attendraient d’ailleurs une proposition alléchante pour le laisser filer.

Le Real Madrid se dirige tout droit vers une saison blanche. Kylian Mbappé et ses coéquipiers se sont fait éliminer de toutes les compétitions et voient la Liga leur filer entre les doigts. Quelques changements devraient donc avoir lieu chez les Merengue pour préparer l’exercice prochain. Le mercato s’annonce notamment mouvementé, avec quelques joueurs qui pourraient partir. Eduardo Camavinga ferait partie de cette liste. L’international français a vécu une saison délicate. La Casa Blanca ne devrait d’ailleurs pas le retenir en cas de proposition alléchante sur le marché des transferts.

«Le Real Madrid ne le considérera pas intouchable» « Selon mes informations, Eduardo Camavinga veut rester et continuer au Real Madrid. Il veut se battre pour sa place au Real Madrid. Il sait qu’il a eu une saison difficile, probablement malchanceuse. Mais il veut se battre pour sa place au Real Madrid. Du côté du Real Madrid, le point de vue est que si une grosse offre arrive cet été, et si Camavinga envisage l’idée de partir, le Real Madrid ne le considérera pas intouchable » a ainsi expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.