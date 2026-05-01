Succession de Medhi Benatia : L'OM se lance dans une grande bataille pour son nouveau directeur sportif

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un nouveau directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia, sur le départ à la fin de la saison, l’OM a notamment été annoncé sur la piste de Grégory Lorenzi. Alors qu’il s’apprête à quitter Brest, le Corse de 42 ans semblait proche de rebondir à l’OGC Nice, mais Marseille n’aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier.

10 ans après son arrivée, Grégory Lorenzi devrait mettre un terme à son histoire avec le Stade Brestois à la fin de la saison pour se tourner vers un nouveau projet. Et, en ce sens, le Corse âgé de 42 ans semble avoir plusieurs options. S’il a été cité parmi les directeurs sportifs pistés par l’OM afin de succéder à Medhi Benatia, Nice-Matin et Foot Mercato indiquaient qu’il avait d’ores et déjà donné son accord à l’OGC Nice.

L’OM à la lutte avec Nice pour Lorenzi ? Si les Aiglons parviennent à assurer leur maintien en Ligue 1, alors Grégory Lorenzi viendrait remplacer Florian Maurice, mais ce dossier n’aurait peut-être pas encore livré son verdict. Car, d’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, il n’y aurait pas encore d’accord entre les deux parties et l’OM serait toujours présent. Son profil aurait été validé par Jean-Claude Blanc, CEO INEOS Sport, mais Grégory Lorenzi aurait également rencontré la délégation marseillaise et une décision devrait être prise d’ici à la fin de la semaine prochaine.