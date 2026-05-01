Succession de Medhi Benatia : L'OM se lance dans une grande bataille pour son nouveau directeur sportif

À la recherche d’un nouveau directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia, sur le départ à la fin de la saison, l’OM a notamment été annoncé sur la piste de Grégory Lorenzi. Alors qu’il s’apprête à quitter Brest, le Corse de 42 ans semblait proche de rebondir à l’OGC Nice, mais Marseille n’aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier.
10 ans après son arrivée, Grégory Lorenzi devrait mettre un terme à son histoire avec le Stade Brestois à la fin de la saison pour se tourner vers un nouveau projet. Et, en ce sens, le Corse âgé de 42 ans semble avoir plusieurs options. S’il a été cité parmi les directeurs sportifs pistés par l’OM afin de succéder à Medhi Benatia, Nice-Matin et Foot Mercato indiquaient qu’il avait d’ores et déjà donné son accord à l’OGC Nice.
L’OM à la lutte avec Nice pour Lorenzi ?
Si les Aiglons parviennent à assurer leur maintien en Ligue 1, alors Grégory Lorenzi viendrait remplacer Florian Maurice, mais ce dossier n’aurait peut-être pas encore livré son verdict. Car, d’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, il n’y aurait pas encore d’accord entre les deux parties et l’OM serait toujours présent. Son profil aurait été validé par Jean-Claude Blanc, CEO INEOS Sport, mais Grégory Lorenzi aurait également rencontré la délégation marseillaise et une décision devrait être prise d’ici à la fin de la semaine prochaine.
« Ce n’est pas parce qu’il va partir que je vais partir avec lui »
Si l’OM serait très pressant, l’OGC Nice a l’avantage d’être arrivé en premier dans ce dossier, ce qui pourrait compter au moment de la décision finale. Une chose semble en tout cas être sûre, le fait que Grégory Lorenzi s’apprête à quitter le Stade Brestois. Un départ sur lequel s’est exprimé Eric Roy jeudi en conférence de presse, à trois jours du déplacement de son équipe sur la pelouse du Paris FC. « Je n’en sais pas plus que la semaine dernière. De toute façon, notre destin n’est pas lié. Moi, j’aurais pu partir l’année dernière. Je ne suis pas parti. J’ai préféré prolonger. Il partira peut-être cette année. C’est du foot, ça. Ce n’est pas parce qu’il va partir que je vais partir avec lui », a assuré l’entraîneur brestois.