Mercato - OM : L'OGC Nice a réussi à signer le potentiel remplaçant de Medhi Benatia

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Medhi Benatia partira à la fin de la saison, plusieurs noms ont été cités dernièrement afin de le remplacer à l’OM. Celui de Grégory Lorenzi a notamment été évoqué, mais cette piste serait à oublier pour Marseille, puisque le directeur sportif de Brest se serait d’ores et déjà mis d’accord avec l’OGC Nice.

Après 10 ans passés au Stade Brestois, Grégory Lorenzi se dirige vers un départ à la fin de la saison. Un profil qui aurait notamment attiré l’attention de l’OM, à la recherche d’un nouveau directeur sportif afin de remplacer Medhi Benatia. En marge de la réception du RC Lens (3-3) vendredi dernier, le Corse âgé de 42 ans avait évoqué son avenir au micro de Ligue 1+, lui qui a aussi été annoncé dans le viseur de Nottingham Forest et de l’OGC Nice.

Habib Beye - OM : La presse marseillaise annonce déjà la fin de l’aventure ! https://t.co/Ja34sSMOup — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Lorenzi a donné son accord à Nice… « Ça fait toujours plaisir quand on est sollicité, quand on pense à vous, ça montre que vous êtes peut-être sur le bon chemin. Après, j'ai toujours fait passer l'intérêt personnel en second, ce qui m'importe, c'est le club, il reste encore (quatre) matchs, c'est difficile de parler de sa situation personnelle. Après, l'avenir nous réservera quelque chose dont je n'ai pas encore la certitude et que j'ignore, mais tant que je fais ce métier, je suis heureux de le faire. Et on verra en fin de saison ce qui se passera pour moi », a déclaré Grégory Lorenzi. D’après les informations de Nice-Matin, il aurait d’ores et déjà donné son accord à l’OGC Nice, ce que confirme Foot Mercato.