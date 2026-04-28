Mercato : Didier Deschamps au Real Madrid, c'est validé pour Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Alors que son nom a été lié au Real Madrid ces dernières semaines, Jorge Valdano a validé cette piste, et ce, parce qu'il a déjà fait ses preuves avec Kylian Mbappé.

Le 8 juillet 2012, Didier Deschamps est devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, ayant pris la succession de Laurent Blanc. Lié à la FFF jusqu'au 31 juillet 2026, le technicien de 57 ans va quitter son poste après la Coupe du Monde. En effet, Didier Deschamps a annoncé qu'il n'allait pas rempiler. Ainsi, il va mettre fin à 14 années de règne chez les Bleus.

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«On parle d’un entraîneur champion du monde qui pourrait convenir au Real Madrid» « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. Le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », avait annoncé Didier Deschamps en janvier 2025 sur TF1.