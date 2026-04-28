Julian Alvarez : L'offre à 70M€ qui va plomber son transfert au PSG ?

Cet été, le PSG pourrait à nouveau se montrer ambitieux sur le mercato. Le club de la capitale aurait notamment un certain Julian Alvarez dans le viseur. Problème, l’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid est également ciblé par le FC Barcelone, qui s’apprêterait à dégainer une grosse offre afin de le recruter.
De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Le club de la capitale va chercher une fois de plus à se renforcer avec l’arrivée de joueurs de grands talents. Et cet été, Luis Campos et Luis Enrique pourraient tenter de réactiver une grosse piste en attaque notamment. Âgé de 26 ans, Julian Alvarez fait partie du gratin du football mondial. L’ancien buteur de Manchester City, désormais à l’Atlético de Madrid, pourrait clairement changer d’air dans les prochains mois.
Le Barça prêt à lâcher 70M€ sur Alvarez
Et si le PSG serait toujours intéressé après avoir manqué son transfert en 2024, c’est également le cas du FC Barcelone. Alors que le départ de l’expérimenté Robert Lewandowski se profile pour cet été, le club catalan évalue plusieurs cibles en attaque, et la priorité semble bel et bien mener vers l’international Argentin. Cependant, difficile d’imaginer l’Atlético de Madrid se laisser convaincre facilement de céder sa star à un club rival. Pour le recruter, le Barça va devoir se montrer convaincant financièrement. A en croire les dernières indiscrétions d’El Chiringuito, le club catalan pourrait prochainement formuler une offre à hauteur de 70M€ pour Julian Alvarez.
« C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG »
Des joueurs du FC Barcelone pourraient quant à eux être inclus dans le deal afin de convaincre l’Atlético de Madrid. En attendant, Julian Alvarez avait évoqué son avenir en novembre dernier. « En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait », confiait l’Argentin.