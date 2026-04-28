Julian Alvarez : L'offre à 70M€ qui va plomber son transfert au PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait à nouveau se montrer ambitieux sur le mercato. Le club de la capitale aurait notamment un certain Julian Alvarez dans le viseur. Problème, l’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid est également ciblé par le FC Barcelone, qui s’apprêterait à dégainer une grosse offre afin de le recruter.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Le club de la capitale va chercher une fois de plus à se renforcer avec l’arrivée de joueurs de grands talents. Et cet été, Luis Campos et Luis Enrique pourraient tenter de réactiver une grosse piste en attaque notamment. Âgé de 26 ans, Julian Alvarez fait partie du gratin du football mondial. L’ancien buteur de Manchester City, désormais à l’Atlético de Madrid, pourrait clairement changer d’air dans les prochains mois.

💰 "El BARÇA HARÁ una OFERTA de 70 MILLONES AL ATLETI POR JULIÁN".



😮 "Hay JUGADORES del BARÇA que INTERESAN al ATLÉTICO".



ℹ️ Información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/J52eghUJWH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 27, 2026

Le Barça prêt à lâcher 70M€ sur Alvarez Et si le PSG serait toujours intéressé après avoir manqué son transfert en 2024, c’est également le cas du FC Barcelone. Alors que le départ de l’expérimenté Robert Lewandowski se profile pour cet été, le club catalan évalue plusieurs cibles en attaque, et la priorité semble bel et bien mener vers l’international Argentin. Cependant, difficile d’imaginer l’Atlético de Madrid se laisser convaincre facilement de céder sa star à un club rival. Pour le recruter, le Barça va devoir se montrer convaincant financièrement. A en croire les dernières indiscrétions d’El Chiringuito, le club catalan pourrait prochainement formuler une offre à hauteur de 70M€ pour Julian Alvarez.