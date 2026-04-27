Equipe de France - Hugo Lloris à la Coupe du monde : Un coup de fil de Deschamps pour tout relancer ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un ultime cadeau de Didier Deschamps pour sa dernière compétition avant de souffler sa 40ème bougie à la fin de l'année ? Hugo Lloris a pris sa retraite internationale pendant le premier trimestre de 2023. L'ancien capitaine des Bleus, exilé en Major League Soccer à Los Angeles, serait prêt à revenir encadrer le groupe dans un rôle de troisième gardien d'après L'Equipe. A condition que le sélectionneur prenne son téléphone.

Après une finale de Coupe du monde perdue au Qatar le 18 décembre 2022 face à l'Argentine (3-3 après prolongations puis 2-4 aux tirs au but), Hugo Lloris mettait un terme à 14 ans de carrière internationale. Il aurait pu partir tout en haut avec une deuxième Coupe du monde en poche, mais il n'en fut rien. En Major League Soccer au Los Angeles FC depuis la fin de l'année 2023, Lloris pourrait-il signer son retour en équipe de France pour le Mondial 2026 en Amérique du nord cet été (11 juin-19 juillet).

Et si Hugo Lloris revenait pour la Coupe du monde 2026 ? Le gardien du Los Angeles FC ne dirait pas non à un retour avec les Bleus comme numéro trois

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«Evidemment qu'il ne dirait pas non à une convocation en équipe de France» Ce lundi, L'Equipe dévoile après être allé à la pêche aux informations auprès du clan Hugo Lloris que le gardien de la franchise de Major League Soccer serait prêt à répondre favorablement à une éventuelle convocation de Didier Deschamps pour le Mondial dans un rôle de gardien numéro 3. « Par pudeur et par respect pour les gardiens en place, il ne fera jamais campagne pour être là, il ne veut pas être celui qui pique la place. Mais évidemment qu'il ne dirait pas non à une convocation en équipe de France ».