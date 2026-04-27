Equipe de France : Un «grand joueur» va rater la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On sait d'ores et déjà qu'Hugo Ekitike sera aux abonnés absents pour la Coupe du monde. La faute à la rupture totale de son tendon d'Achilles survenue il y a deux semaines de cela. Pour de toutes autres raisons, Corentin Tolisso aurait des chances de manquer le Mondial puisque Didier Deschamps semble être prêt à se passer des services de ce « grand joueur » d'après Endrick.

Septembre, octobre, novembre et mars. Didier Deschamps a eu quatre occasions différentes cette saison pour rappeler Corentin Tolisso en équipe de France. Mais aucune de ces trêves internationales n'ont permis au milieu de terrain de l'OL d'effectuer son retour avec la sélection tricolore dont il est privé depuis le dénouement de l'Euro 2021. Et pourtant, ses performances avec l'Olympique Lyonnais sont saluées dans la presse.

"J’espère qu’il pourra aller à la Coupe du monde" 🌎



Recrue star de l’OL à la mi-saison, Endrick s’est confié sur son coéquipier Corentin Tolisso 👀



Une interview EXCLUSIVE avec le jeune Brésilien à retrouver dès 19h30 dans le CFC sur CANAL+ 🇧🇷 pic.twitter.com/z96WW6n0qN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 26, 2026

«C'est Didier Deschamps qui décide de ça» Pas de quoi faire vaciller pour autant le sélectionneur de l'équipe de France qui prendra part à sa dernière compétition comme patron des Bleus avant de céder sa place à Zinedine Zidane. Un choix qui a « déçu » Tolisso qui n'a pas caché à beIN SPORTS samedi le fait d'avoir attendu l'appel de mars, sans succès. Son coéquipier Endrick à l'OL aimerait bien le voir défendre les couleurs de l'équipe de France à la Coupe du monde. « Le joueur qui m'a le plus impressionné ? Tolisso. C'est une idole ici à Lyon. Il se tue pour l'équipe. J'espère avoir l'occasion de jouer encore beaucoup avec lui. S'il mérite d'aller en équipe de France ? Malheureusement, je ne peux pas dire s'il peut aller en sélection ou non, c'est Didier Deschamps qui décide de ça ».