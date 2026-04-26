OL - Tolisso à la Coupe du monde : Endrick interpelle Didier Deschamps

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'hiver dernier, l'OL est allé chercher une belle recrue en dénichant Endrick, prêté par le Real Madrid. Le jeune Brésilien a fait des débuts très remarqués et s'est bien intégré à l'effectif. Il a ainsi découvert une autre équipe, un nouvel environnement avec d'autres joueurs dans un nouveau championnat. Interrogé sur Corentin Tolisso, il a glissé un petit mot à l'attention de Didier Deschamps.

A l'approche de la Coupe du monde 2026, les joueurs sont tournés vers cet événement avec attention. Dans quelques semaines, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs convoqués en Equipe de France et Corentin Tolisso a souvent exprimé sa volonté de faire son retour chez les Bleus ces derniers mois. Une possibilité appuyée par Endrick, son nouveau coéquipier du côté de l'OL.

Equipe de France : Tolisso «s'est fait une promesse» avant la Coupe du monde https://t.co/jdNUjp6ixl — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« C'est un grand joueur » Figure emblématique de l'OL, Corentin Tolisso réalise une saison admirable. L'homme aux 28 sélections en Equipe de France n'a plus disputé de match avec les Bleus depuis 2021. Pour Endrick, qui a eu la chance de partager quelques matches ces derniers mois avec lui, il mériterait de faire partie de la liste pour la Coupe du monde. « Le joueur qui m'a le plus impressionné ? Tolisso. C'est une idole ici à Lyon. Il se tue pour l'équipe. J'espère avoir l'occasion de jouer encore beaucoup avec lui. S'il mérite d'aller en équipe de France ? Malheureusement, je ne peux pas dire s'il peut aller en sélection ou non, c'est Didier Deschamps qui décide de ça. Il a fait une saison incroyable ici. J'espère qu'il pourra aller à la Coupe du monde pour jouer pour pouvoir aider sa sélection, parce que c'est un grand joueur » dévoile-t-il dans une interview pour le Canal Football Club.