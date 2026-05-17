Rugby - Top 14 : Christophe Urios s’en prend à l’arbitre, «avec lui, on ne comprend pas toujours»

Axel Cornic

Tous les points comptent en cette fin de saison et Clermont en a peut-être perdu des très importants ce samedi, sur la pelouse de la Section Paloise (24-19). Mais tout aurait pu basculer sur une fin de match assez surprenante, avec quelques incompréhensions entre l’arbitre Pierre Brousset et les joueurs.

Il n’y a pas qu’au football qu’on a droit à des débats autour de l’arbitrage. La fin du match entre la Section Paloise et l’ASM Clermont Auvergne en ouverture de la 24e journée de Top 14, a en effet soulevé énormément de questions. Suite à une mêlée paloise à la dernière seconde, le Pelois Dan Robson a en effet fait une passe en touche qui aurait pu déboucher sur une pénalité pour les Clermontois, mais qui a finalement poussé l’arbitre à siffler la fin de la rencontre.

« On est habitués avec M. Pierre Brousset » Pour justifier cette décision, M. Pierre Brousset a expliqué aux joueurs qu’il n’y avait aucune volonté de la part de Robson de sortir directement le ballon de l’air de jeu. « C'était une passe mal réalisée. Pour moi, il essaie de faire une passe. Le joueur ne peut s'en saisir. Donc fin du match » a-t-on entendu au micro de l’arbitre. Mais ça ne semble pas convaincre Christophe Urios. « Je n’ai pas compris. Mais je n’irai pas là-dessus. J'aurais préféré qu'on gagne le ballon en touche juste avant. Voilà. Je n’en ai même pas discuté avec les joueurs. Ça ne me paraît pas le fait le plus important du match. Voilà » a expliqué le manager de Clermont, avant de tout de même ajouter : « On est habitués avec M. Pierre Brousset. Avec lui, on ne comprend pas toujours tout ».