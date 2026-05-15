Christophe Urios bat le Stade Toulousain et fait trembler le Top 14 !

Axel Cornic

Après avoir longtemps été l’une des places fortes du rugby français, Clermont était un peu disparu de la circulation depuis 2019. Mais c’est terminé, puisque le club auvergnat a fait son retour en phases finales du Top 14 la saison dernière et semble bien parti pour récidiver cette année, avec une cinquième place avant d’affronter la Section Paloise ce samedi.

Longtemps considéré maudit, avec une série de douze finales de Top 14 perdues entre 1936 et 2019, Clermont est tout même l’un des plus grands clubs français. Et on pourrait bien les revoir tout là-haut, puisque Christophe Urios et ses hommes peuvent se faire une place dans les phases finales.

« Ce match à Toulouse a fait un bien fou au niveau de la confiance » Il faut dire qu’un très grand signal a été envoyé, puisque l’ASM Clermont Auvergne a réalisé l’exploit d’aller battre le Stade Toulousain, chez lui. Ce n’était jamais arrivé depuis la signature d’Urios en janvier 2023 et pour Julien Bonnaire, c’est le point de bascule de cette fin de saison clermontoise. « Ils avaient pris un gros coup sur la tête en perdant à domicile contre Montpellier un mois plus tôt (16-20) et ce match à Toulouse a fait un bien fou au niveau de la confiance » a expliqué l’ancien Jaunard, à Sud Ouest. « Gagner là-bas, ce n’est jamais anodin et ça montre que tu peux rivaliser avec les meilleurs ».