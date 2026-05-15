Top 14 : «L’un des meilleurs du monde», la relève d'Uini Atonio est assurée à La Rochelle !

Alexis Brunet

Fin janvier dernier, Uini Atonio a malheureusement dû mettre un terme à sa carrière en raison d’un problème cardiaque. Une décision qui a profondément attristé La Rochelle, qui était très attachée à son pilier qui aura passé 15 ans au club. Heureusement, l’équipe de Ronan O’Gara a réussi à dénicher un certain Upaleto Feao, qui réussit du très bon travail depuis quelques mois.

C’est un malheureux évènement qui avait mis en émoi le monde du rugby français. En janvier dernier, Uini Atonio était contraint de mettre un terme à sa carrière après un problème cardiaque survenu à l’entraînement. Une décision prise à contrecœur, mais nécessaire pour garantir la santé de l’ancien pilier du XV de France.

La Rochelle a trouvé le remplaçant de Uini Atonio Forcément, l’arrêt de la carrière de Uini Atonio a laissé un grand vide au poste de pilier droit, mais La Rochelle a fait une belle trouvaille. Depuis quelques mois, Upaleto Feao s’est imposé à ce poste compliqué qui demande une grande maturité alors qu’il n’est âgé que de 20 ans. Formé à Angers, Feao impressionne et il suscite beaucoup d’espoirs au Stade Rochelais. Mi-avril dernier, avant la réception de l’UBB (45-15), Ronan O’Gara s’était présenté en conférence de presse et il avait mis un coup de pression à son joueur. « Maintenant, la question, c’est : est-ce qu’il a l’envie ou la volonté d’être l’un des meilleurs du monde, ou d’être content de jouer en Pro D2 ? Tu peux te taper sur la tête comme tu veux, la meilleure motivation est à l’intérieur de chaque joueur. Un entraîneur peut essayer d’inspirer un joueur mais pas le motiver. Est-ce qu’il est OK pour jouer à Angoulême ou intéressé par le fait de jouer pour l’équipe de France ? Réponse dans les six prochains mois. »