«Quand il est à ce niveau-là...» : Le Stade Toulousain s'enflamme pour le retour en forme d'Antoine Dupont !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une excellente prestation face au RC Toulon le week-end dernier, Antoine Dupont a répondu aux critiques faites sur lui ces dernières semaines à propos de son niveau de jeu. Peut-être moins en forme que d'habitude, il affichait en effet moins de régularité que d'habitude. Il a même été déchargé du brassard de capitaine. Son coéquipier François Cros s'est confié sur ce retour au premier plan.

Moins en forme ces derniers temps, Antoine Dupont a dû faire face à de nombreuses critiques à propos de son niveau de jeu. Le joueur de 29 ans, moins flamboyant, a réussi à livrer une belle prestation avec le Stade Toulousain en Top 14 pour se défaire aisément du RC Toulon au Vélodrome. Sa prestation a ravi les supporters mais aussi ses coéquipiers, à l'image de François Cros ravi de le retrouver à ce niveau de forme.

Antoine Dupont de retour Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de rugby au monde ces dernières années, Antoine Dupont a fait parler ce statut au bon moment, alors que les critiques fusaient à son égard. « Pour nous, pour lui, c’est cool. On sait que tout le monde lui cherche un peu des noises dès qu’il a un petit coup de moins bien, et il a démontré ce soir qu’il était encore en forme. C’est bien pour lui, c’est bien pour nous. Quand il est à ce niveau-là, c’est sûr que pour nous, c’est plus simple… Mais il faut aussi arrêter de ne regarder que lui, ça reste un joueur au milieu d’une équipe. Quand on ne va pas bien, on ne l’aide pas à être performant. Le rugby est un sport collectif, tout le monde a sa part de responsabilité dans les victoires comme dans les défaites » a réagi François Cros pour Midi Olympique.