Antoine Dupont aux JO de Paris 2024 : Il a dévoilé la raison de sa décision en privé !

Pierrick Levallet

En 2024, Antoine Dupont a surpris son monde. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de rugby à XV, le demi de mêlée du Stade toulousain a décidé de participer aux Jeux Olympiques de Paris en intégrant l’équipe de France de rugby à 7. Le joueur d’aujourd’hui 28 ans avait d’ailleurs dévoilé la raison de son choix en privé.

Antoine Dupont a pris une décision étonnante en 2024. Joueur de rugby à XV au grand talent, le demi de mêlée du Stade toulousain a choisi d’intégrer l’équipe de France de rugby à 7 pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Paris. Le joueur de 28 ans s’était alors préparé en conséquence, et avait dévoilé la raison de son choix en privé à Claude Onesta, qui organisait sa préparation.

«J'ai besoin de me lancer un nouveau défi» « Je n'ai que 26 ans, mais j'ai déjà l'impression d'avoir fait le tour de beaucoup de choses. Mis à part la Coupe du Monde, j'ai tout gagné, et même plusieurs fois. J'ai besoin de me lancer un nouveau défi » avait confié Antoine Dupont comme l’a révélé Claude Onesta dans son livre Performer la méthode, dans un extrait rapporté par La Dépêche.