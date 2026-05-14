Antoine Dupont aux JO de Paris 2024 : Il a dévoilé la raison de sa décision en privé !

En 2024, Antoine Dupont a surpris son monde. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de rugby à XV, le demi de mêlée du Stade toulousain a décidé de participer aux Jeux Olympiques de Paris en intégrant l’équipe de France de rugby à 7. Le joueur d’aujourd’hui 28 ans avait d’ailleurs dévoilé la raison de son choix en privé.
Antoine Dupont a pris une décision étonnante en 2024. Joueur de rugby à XV au grand talent, le demi de mêlée du Stade toulousain a choisi d’intégrer l’équipe de France de rugby à 7 pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Paris. Le joueur de 28 ans s’était alors préparé en conséquence, et avait dévoilé la raison de son choix en privé à Claude Onesta, qui organisait sa préparation.
«J'ai besoin de me lancer un nouveau défi»
« Je n'ai que 26 ans, mais j'ai déjà l'impression d'avoir fait le tour de beaucoup de choses. Mis à part la Coupe du Monde, j'ai tout gagné, et même plusieurs fois. J'ai besoin de me lancer un nouveau défi » avait confié Antoine Dupont comme l’a révélé Claude Onesta dans son livre Performer la méthode, dans un extrait rapporté par La Dépêche.
Antoine Dupont continue d'enrichir son palmarès
Et ce pari a souri à Antoine Dupont, qui a remporté la médaille d’or avec l’équipe de France de rugby à 7 aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le capitaine du XV de France a ainsi ajouté une nouvelle ligne à son palmarès déjà colossal. Par la suite, Antoine Dupont a remporté le Tournoi des VI Nations à deux reprises (2025 et 2026), portant donc son total à trois avec le sacre de 2022. Et avec le Stade toulousain, le demi de mêlée a raflé un nouveau Bouclier de Brennus. Les Rouge-et-Noir sont d’ailleurs encore dans la course pour le titre en Top 14 cette saison. Antoine Dupont n’a visiblement pas fini d’agrandir son palmarès.