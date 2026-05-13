Transferts - UBB : A un an de la fin de son contrat, Louis Bielle-Biarrey prend une décision pour son avenir !

Axel Cornic

L’avenir de Louis Bielle-Biarrey est l’un des gros dossiers du moment, puisque le contrat qui le lie à l’Union Bordeaux-Bègles se termine en juin 2027 et il n’a toujours pas prolongé. Une situation qui fait évidemment saliver les plus grands clubs du Top 14, mais l’international français semble d’ores et déjà avoir tranché.

A seulement 22 ans et en quasiment quatre saisons en professionnel, Louis Bielle-Biarrey est déjà devenu une immense star. Il faut dire que personne ne semble pouvoir arrêter l’ailier, qui lors du dernier 6 Nations est devenu le meilleur marqueur de l’histoire en une seule édition. Mais il est également devenu le meilleur marqueur français de l’histoire de la compétition, devant des légendes comme Serge Blanco, Philippe Sella ainsi que son coéquipier Damian Penaud.

Louis Bielle-Biarrey en fin de contrat Il faudra donc être fou pour ne pas vouloir d’un tel joueur dans son équipe ! Et justement, c’est la réflexion que doivent mener en ce moment les plus grands clubs du Top 14, puisque Bielle-Biarrey se retrouve en fin de contrat. A en croire le média britannique RugbyPass, le RCT aurait déjà tenté sa chance et la Section Paloise comme le Stade Français auraient sérieusement pensé à passer à l’action eux aussi. Mais aucun de ces clubs ne semble avoir une marge suffisante dans son salary-cap, pour pouvoir s’attacher les services de l’ailier du XV de France.