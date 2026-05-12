Top 14 - UBB : La demande surprenante de Yannick Bru à deux journalistes !

Axel Cornic

Qualifié en finale de la Champions Cup, l’Union Bordeaux-Bègles n’a pas le droit au moindre relâchement. Car les Bordelo-bèglais sont actuellement sixièmes du Top 14 et doivent absolument remporter leurs trois prochains matchs, pour pouvoir espérer accrocher une place pour les phases finales.

Les années précédentes, on abordait la fin de saison plutôt sereinement à Bordeaux. Le club avait en effet pris l’habitude de sécuriser assez tôt une deuxième place derrière l’intouchable Stade Toulousain, synonyme de qualification directe en demi-finale du Top 14. Mais ce n’est pas le cas cette saison, puisque l’UBB n’a plus le droit à la moindre erreur.

Une fin de saison sous pression pour l’UBB Lors de la dernière journée, les Champions d’Europe en titre sont passés tout près de la catastrophe. Il a fallu attendre la toute fin du match contre Bayonne pour voir l’UBB se réveiller enfin et s’imposer finalement sur le fil (38-40), ce qui avait soulagé tout le monde. Tout ça n’aura toutefois servi à rien s’il n’y a pas une nouvelle victoire ce samedi, avec la réception de l’USAP à Chaban-Delmas pour la 24e journée de Top 14, avant de penser aux prochains défis que seront Toulon et Clermont.