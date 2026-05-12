Top 14 - RC Toulon : Le transfert de Gaël Fickou va déjà faire deux victimes ?

Axel Cornic

Toulon a peut-être réalisé l’un des plus gros coups sur le mercato, en s’attachant les services de Gaël Fickou jusqu’en juin 2028. Le trois-quart centre de 32 ans a trouvé un accord avec le Racing 92 pour être libéré de sa dernière années de contrat et va donc retrouver son club formateur, où il n’a toutefois jamais joué en professionnel.

Peut-être que son absence de la liste du XV de France cet hiver, l’a poussé à prendre des décisions fortes. Leader du Racing 92, Gaël Fickou va partir à la fin de cette saison, pour s’engager avec un autre club de Top 14. Direction le RCT pour le natif de la Seyne-sur-Mer, qui va sans aucun doute rapidement devenir l’une des nouvelles stars de l’équipe.

« Gaël souhaite préparer du mieux possible un retour en équipe de France en vue de la prochaine Coupe du monde » Le président Bernard Lemaître s’est évidemment félicité de la venue de l’international français aux 98 sélections. « Gaël souhaite préparer du mieux possible un retour en équipe de France en vue de la prochaine Coupe du monde. Il a un gros challenge et a besoin de performer » a expliqué le patron du RCT, dans un entretien accordé à La Provence. « On est très heureux. C’est un trois-quarts centre de grande expérience ». Il n’est pas la seule folie toulonnaise, puisque l’international écossais Huw Jones va également débarquer au centre la saison prochaine.