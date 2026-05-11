«Au rugby, ça ferait pleuvoir les cartons» : Antoine Dupont réclame plus de sévérite... en football !

Axel Cornic

L’arbitrage fait partie du sport, mais certains semblent mieux le gérer que d’autres. C’est le cas au rugby, souvent pris en exemple dans ce domaine face aux dérives parfois très graves qu’il peut y avoir dans le football. Et ce n’est pas Antoine Dupont qui dira le contraire...

Quand on parle des valeurs du rugby, on évoque notamment le rapport des joueurs à l’arbitre et aux décisions arbitrales en général. Un système d’ailleurs renforcé depuis l’introduction de l’arbitrage vidéo, même s’il serait naïf de dire qu’il n’y a jamais de polémiques. Mais ce n’est rien comparé au football, où la situation est beaucoup plus problématique.

« Au foot, il y a des attitudes qui, au rugby, feraient pleuvoir les cartons » A tous les niveaux, on a connu des histoires d’arbitres conspué, insultés voir même agressés, ce qui n’a pas manqué de faire réagir. Interrogé en janvier dernier sur cette problématique du football, Antoine Dupont explique que l’arbitrage est peut-être devenu trop indulgent. « Je pense qu’on a la chance d’avoir ce respect mutuel qui est inculqué depuis le plus jeune âge. Et puis il n’y a pas de laxité non plus dans le débat. Au foot, on voit qu’ils ne sont pas forcément réprimandés alors qu’il y a des attitudes qui, au rugby, feraient pleuvoir les cartons » avait expliqué la star du Stade Toulousain et du XV de France.