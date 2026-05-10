Antoine Dupont veut changer une mauvaise habitude pour son hygiène de vie : «J’ai un problème avec ça»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il a beau s'être imposé comme une référence mondiale ces dernières années avec le XV de France et le Stade Toulousain, Antoine Dupont a encore quelques détails à améliorer pour son hygiène de vie, et notamment en ce qui concerne le sommeil. Le demi de mêlée tricolore a en effet avoué en interview qu'il avait encore l'habitude de se coucher un peu trop tard le soir...

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en janvier dernier, alors qu'il retrouvait à cette époque pleinement la compétition avec le Stade Toulousain et le XV de France après une grosse blessure (rupture des ligaments croisés du genou droit en mars 2025), Antoine Dupont se confiait sans détour sur son hygiène de vie. Le capitaine des Bleus évoquait notamment la question du sommeil, et reconnait devoir changer ses habitudes à ce sujet puisqu'il se couche très tard de manière générale.

« J'ai un problème avec ça, il faudrait que je le change d'ailleurs » « Le sommeil, c'est ma priorité. Je dors beaucoup et c'est hyper important pour moi. Le terrain et la performance ont toujours été ma priorité, donc je n'ai jamais galvaudé la récupération. Même quand j'ai un shooting, une RP ou une sollicitation différente, priorité à ma récup. Si je dois me déplacer, il faut que je dorme et je ne prends jamais de rendez-vous tôt le matin. Je n'aime pas me coucher tôt, j'ai un problème avec ça, il faudrait que je le change d'ailleurs. Si je m'endors à 23 heures, 23 h 30, c'est le plus tôt. C'est plus souvent minuit et ce n'est pas une bonne chose mais je n'arrive pas à m'endormir avant. Je suis couche-tard, lève-tard », a indiqué Antoine Dupont.