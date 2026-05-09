Antoine Dupont : Une ancienne star du rugby a apprécié son geste, «ça m'a touché»

Axel Cornic

S’il est actuellement moins bien, Antoine Dupont a choqué la planète rugby pendant des nombreuses années avant sa blessure au genou. C’est le cas de Will Genia, ancien demi de mêlée de l’Australie, qui semble clairement être l’un des plus grands fans du capitaine du XV de France et du Stade Toulousain.

On ne pensait pas qu’un tel moment pouvait arriver. A un niveau jamais atteint pendant plusieurs années, Antoine Dupont peine à retrouver sa forme après sa deuxième rupture des ligaments croisés du genou droit. Et certains s’alarment déjà, surtout parce que la Coupe du monde 2027 avance à grand pas...

« Il revient d'une blessure importante, et cela prend du temps » Mais on peut compter sur Will Genia pour regonfler l’optimisme français. L’ancien demi de mêlée a en effet rassuré tout le monde récemment en expliquant qu’il fallait tout simplement avoir un peu de patience avec Dupont. « Il revient d'une blessure importante, et cela prend du temps pour retrouver son propre rythme. Il lui faut se réadapter à une équipe qui a longtemps évolué sans lui. Et vice versa. Physiquement, tu peux revenir assez vite, mentalement ça prend plus de temps pour retrouver le timing, les automatismes et le flow » a expliqué l’international australien aux 110 Sélections, dans les colonnes de L’Equipe.