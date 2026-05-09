Antoine Dupont n’est «pas le meilleur joueur du monde», Vincent Moscato répond à Thierry Dusautoir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde voire le meilleur depuis des années, Antoine Dupont est en méforme avec le Stade Toulousain depuis quelques semaines. Le joueur de 29 ans, qui a souffert d'une grave blessure l'an dernier, est dans le creux de la vague et est régulièrement visé par les critiques. Vincent Moscato n'a pas été tendre avec lui.

Eliminé en quarts de finale avec la Champions Cup avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont est moins flamboyant depuis un moment. Le demi de mêlée est moins impressionnant lors de ses dernières sorties et forcément, les critiques fusent à son égard. Il y a quelques jours, Thierry Dusautoir n'a pas hésité à prendre sa défense. Vincent Moscato a été beaucoup moins optimiste.

Antoine Dupont dans une mauvaise passe Déjà critiqué l'année dernière pour ses apparitions de plus en plus fréquentes dans le monde médiatique, Antoine Dupont a fait son retour sur les terrains de rugby depuis quelques mois. Mais le Français semble moins convaincant qu'avant. Thierry Dusautoir a pris sa défense face aux critiques mais le constat est là pour Vincent Moscato. « Thierry Dusautoir, il était meilleur joueur du monde et après il l’a plus été. C’est la vie, quoi ! Des coups dans le cyclisme, tu es très très bon, tu gagnes une étape, tu passes un tour, après t’es un peu maussade. C’est la vie des sportifs d’être très bons et puis d’être moyens et puis d’être parfois pas bons parce que tu reviens d’une blessure ou parce que justement tu vieillis ou des trucs comme ça. En plus Thierry dit la même chose que nous. Il dit qu'il est au creux de la vague, ses stats le montrent, donc on dit non, non, putain, il est super » déclare l'ancien international français dans le Super Moscato Show sur RMC.