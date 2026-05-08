Antoine Dupont critiqué, une légende du XV de France dénonce «un manque d’indulgence»

Alexis Brunet

Il y a quelque temps, Antoine Dupont est revenu d’une grosse blessure qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant de longs mois. Le demi de mêlée n’a bien évidemment pas encore retrouvé son niveau d’avant et dernièrement il est la cible de nombreuses critiques. Le joueur du Stade Toulousain a reçu le soutien de Thierry Dusautoir. L’ancienne légende du XV de France dénonce un manque d’indulgence envers le capitaine des Bleus.

Depuis plusieurs années, Antoine Dupont s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de rugby du monde. Le demi de mêlée a mis la barre très haut et donc quand il est un peu moins bien, cela fait beaucoup parler. Dernièrement, le joueur du Stade Toulousain s’est beaucoup fait critiquer sur ses performances en demi-teinte, notamment lors de l’élimination en quart de finale de Champions Cup contre l’UBB (30-15).

Thierry Dusautoir défend Antoine Dupont Longtemps éloigné des terrains pour cause de blessure, Antoine Dupont n’a pas encore retrouvé son niveau d’antan. Les observateurs se montrent toutefois très critiques envers le demi de mêlée, qui a reçu un soutien de poids dernièrement. À travers un long message posté sur LinkedIn, Thierry Dusautoir a tenu à prendre la défense du capitaine du XV de France. L’ancienne légende des Bleus dénonce notamment un manque d’indulgence. « Le héros a joué son rôle de héros pendant six ou sept ans au sommet, une éternité dans un sport de haut niveau aussi intense que le rugby. Il est assez logique que les trajectoires évoluent, surtout après des blessures. Aujourd’hui, c’est un joueur simplement moins performant depuis son retour, qui se retrouve confronté à un manque d’indulgence, lié à l’attente énorme que suscite le héros. »