Menacé par Jalibert, Romain Ntamack est poussé à faire des folies : «Il doit sortir de sa zone de confort qu’est sa sobriété»

Axel Cornic

Blessé et forfait pour tout le Tournoi des 6 Nations, Romain Ntamack a vu Matthieu Jalibert briller et mener le XV de France vers une nouvelle victoire. L’éternel débat concernant e poste d’ouvreur a ainsi été relancé et le joueur du Stade Toulousain va devoir hausser son niveau pour tenter de reprendre la main.

On pensait que c’était réglé. Installé comme un titulaire indiscutable par Fabien Galthié lors de son premier mandat, Romain Ntamack a gardé sa confiance pour le deuxième et semblait se diriger tout droit vers la Coupe du monde 2027. Mais un obstacle de taille s’est mis en travers de sa route avec Matthieu Jalibert, qui marche sur l’eau avec l’UBB et le XV de France.

« Romain est actuellement l’un des éléments les plus créatifs de la ligne de trois-quarts toulousaine » Après avoir raté le dernier Tournoi des 6 Nations, le numéro 10 du Stade Toulousain est revenu à la compétition, avec un niveau qui ne semble pas convaincre grand monde. Pourtant les spécialistes l’assurent, Ntamack est bel et bien de retour. « Romain est actuellement l’un des éléments les plus créatifs de la ligne de trois-quarts toulousaine. Alors que Thomas Ramos et Antoine Dupont ont un logique coup de moins bien, c’est important pour son équipe qu’il la porte de plus en plus. On a vu de bons signaux ces derniers temps » a expliqué à Rugbyrama le coach de l’un des clubs de Top 14.