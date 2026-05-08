Antoine Dupont déjà dans l’histoire, «c’est du niveau d'un Michael Jordan»

Axel Cornic

S’il traverse une période un peu plus délicate depuis sa grave blessure au genou droit, Antoine Dupont reste l’un des meilleurs joueurs du monde. Et ce n’est pas Will Genia qui dira le contraire, puisque l’ancien demi de mêlée de l’Australie semble être l’un des premiers fans du Français.

On se demandait tous s’il allait revenir à son meilleur niveau après sa blessure. Pour le moment, va falloir patienter un peu avant de revoir le grand Antoine Dupont. Revenu à la compétition en novembre dernier, le demi de mêlée de 29 ans a fait des débuts fracassants, mais la suite a été un peu plus compliquée, que ce soit au XV de France ou avec son club du Stade Toulousain.

« C'est un des plus grands joueurs de tous les temps, du niveau d'un Michael Jordan » Ainsi, l’inquiétude grandit en France, surtout à un peu plus d’un an de la Coupe du monde. Mais on peut parfois compter sur certains observateurs à l’étranger, pour nous rassurer sur le niveau d’Antoine Dupont. « Ce mec est tellement brillant techniquement, incroyablement complet : il tape des deux pieds, court aussi vite qu'un ailier, il a l'impact d'un troisième-ligne, une passe excellente » a confié Will Genia, dans un entretien accordé à L’Equipe. « Vitesse, puissance, skills, l'intelligence... C'est un des plus grands joueurs de tous les temps, du niveau d'un Michael Jordan. Tellement au-dessus, comme s'ils faisaient un autre sport ».