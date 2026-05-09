Christophe Urios : «Il m’inspire beaucoup», l’étonnante sortie sur le PSG et Luis Enrique !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain s’est offert une nouvelle fin de saison palpitante, avec une qualification en finale de la Ligue des Champions pour y défendre son titre face à Arsenal. Un exploit retentissant, qui semble dépasser les simples frontières du football, puisque Christophe Urios aimerait s’en inspirer du côté du rugby et de l’ASM Clermont Auvergne.

La saison dernière, Christophe Urios avait réussi à ramener Clermont en phase finales du Top 14 pour la première fois depuis des années. Et il pourrait bien refaire le coup, puisque le club auvergnat est actuellement 5e du Championnat français, avant un sprint final où il rencontrera notamment Pau, le Racing 92 ainsi que le Stade Toulousain.

« J’ai fait le parallèle avec le match du Paris Saint-Germain » Ça commence ce samedi par Perpignan et en conférence de presse, Christophe Urios a souligné l’importance de savoir gérer un groupe en ces périodes si particulières... un peu comme a pu le faire Luis Enrique avec le PSG ! « La difficulté, sur la fin de saison, c’est de savoir comment tu manages ton groupe, les matchs à domicile, les matchs à l’extérieur. Mais le groupe, on le connaît par cœur. J’ai fait le parallèle avec le match du Paris Saint-Germain. Les mecs postulent tous pour être Ballon d’Or dans l’équipe, ce sont tous de grands joueurs, mais j’ai surtout vu un état d’esprit incroyable » a expliqué le manager de l’ASM Clermont Auvergne.