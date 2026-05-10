Un autre capitaine nommé à la place d’Antoine Dupont : Le Stade Toulousain justifie la décision

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aligné d’entrée par Ugo Mola pour affronter le Rugby Club Toulonnais (51-27) ce samedi soir au Vélodrome, Antoine Dupont n’avait pas été désigné capitaine, au profit de Jack Willis. Une décision justifiée par l’entraîneur adjoint du Stade Toulousain après la belle victoire.

C’est avec Antoine Dupont sur la pelouse que le Stade Toulousain s’est brillamment imposé face à Toulon (51-27) samedi soir. Sous le feu des critiques ces dernières semaines, le demi de mêlée a livré une prestation convaincante sans être désigné capitaine au coup d’envoi. En effet, Jack Willis avait été préféré à Antoine Dupont par Ugo Mola . L’adjoint de l’entraîneur toulousain a livré une explication après la belle victoire en terre marseillaise.

« L’idée, c’était d’abord d’avoir dans ce rôle un joueur comme Jack qui a la capacité à faire le lien entre les joueurs qui étaient présents sur les périodes de doublons et les internationaux, a confié Virgile Lacombe . Lui a été là toute la saison, donc on trouvait ça judicieux de lui confier ce rôle. L’avantage était aussi que ça permettait à Antoine d’effectivement se concentrer davantage sur lui-même, c’est en tout comme ça qu’on l’avait réfléchi. » Un choix payant puisque le capitaine des Bleus s’est montré en forme contre Toulon .

« Aujourd’hui, on a retrouvé Antoine sur sa qualité technique »

« Il travaille, on ne le ménage pas beaucoup, a ajouté Ugo Mola. On essaie de le mettre dans des conditions de fatigue, de lui faire vivre des situations dures à l’entraînement où il doit faire les bons choix. Aujourd’hui, on a retrouvé Antoine sur sa qualité technique, de ses choix, quelques duels gagnés aussi. Maintenant, il ne faut pas lâcher le travail, quoi. »

Plus globalement, Virgile Lacombe a apprécié le visage affiché par des cadres de l’équipe une semaine après la défaite face à Clermont. « Sur la gestion du jeu et la capacité à prendre les points qui se présentaient et faire les bons choix stratégiques, ça a été très sérieux, a-t-il ajouté. Il y a des situations, notamment sur l’essai en contre de Toulon, où on essaie volontairement d’imposer beaucoup de phases de jeu et où on aurait peut-être pu faire un choix différent, en poussant le ballon au pied. Mais pour le reste, dans l’ensemble, c’était très bien. »