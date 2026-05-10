Top 14 : «C’était pratiquement fini…», l’UBB s’est fait très peur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours engagée en Champions Cup, l'Union Bordeaux-Bègles n'est pas dans la meilleure posture en Top 14. Le club était loin d'être assuré de disputer les playoffs et face à Bayonne ce samedi, la situation paraissait impossible à renverser. En effet, l'UBB a fini par s'en sortir (38-40) et peut croire à nouveau en ses chances. Maxime Lucu sait que ses coéquipiers ne sont pas passés loin de la catastrophe.

Après sa victoire arrachée de justesse face à Bayonne, l'UBB reprend la 6ème place au classement avec 4 points sur le Racing 92 avant le match du club face à La Rochelle. Ce n'est pas encore une position idéale mais en cas de défaite, le club aurait abandonné presque tout espoir de disputer les playoffs. Une absence lors de ces fameux playoffs serait vraiment dure.

L'UBB miraculée, Maxime Lucu jubile Malmenés lors de la première période, les Bordelais ont su réagir par la suite. Mais l'effort a été difficile à fournir puisqu'il y avait un gros écart de points à un moment. « Si on a douté ? Oui, même bien avant d'être menés 38-19. Nous étions un peu apathiques, un peu pris par l’enjeu car si on perdait ce match, c’était pratiquement fini, ou alors, il aurait fallu aller chercher un grand nombre de points sur les trois derniers matchs. Il y a eu des petites erreurs défensives, des essais trop faciles pour l’Aviron. On s’est mis en danger à 38-19, mais le banc a amené de l’énergie et on a vu que Bayonne flanchait » réagit Maxime Lucu en zone mixte après la rencontre.