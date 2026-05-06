Matthieu Jalibert et son histoire compliquée au XV de France : Bordeaux affiche sa frustration !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Son aventure avec le XV de France n’a pas été de tout repos. Joueur phare de l’Union Bordeaux-Bègles, Matthieu Jalibert a joué un rôle important dans le sacre des Bleus au Tournoi des Six Nations 2026. Une belle revanche pour le joueur mais également les supporters girondins, qui attendaient ce moment depuis longtemps.

Vainqueur des Anglais de Bath le week-end dernier, l’Union Bordeaux-Bègles peut rêver d’un nouveau sacre européen le 23 mai prochain. Il faudra pour cela se défaire du Leinster en finale. Yannick Bru pourra compter sur un Matthieu Jalibert en grande forme. Sous le maillot de l’UBB mais également du XV de France, le demi d'ouverture de 27 ans enchaîne les prestations convaincantes, une belle revanche pour celui qui n’a pas toujours eu sa place en sélection, mais également pour les supporters girondins.

« Bordeaux a fait l’union sacrée derrière lui » « On avait l’impression d’être les seuls à reconnaître son talent, confie Hubert Massenet, l’un des responsables du club de supporters UBB Fanes. Bordeaux a fait l’union sacrée derrière lui, on ressentait un sentiment d’injustice entre ce qu’il montrait ici et le manque de considération qu’il avait chez les Bleus ou pour certains médias. On nous dit qu’il s’est encore amélioré cette saison. Mais les années précédentes, il faisait déjà 90 % de ce qu’il fait aujourd’hui, sauf que beaucoup ne voyaient que les 10 % manquants. Je pense qu’ici, on a eu raison avant tout le monde. C’est le meilleur dix du monde. »