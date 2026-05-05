Antoine Dupont au Stade Vélodrome : Pourquoi sa présence à Marseille est déjà historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, le Stade Toulousain dispute un match important dans l'optique de consolider sa place de leader du Top14. Les hommes d'Ugo Mola seront effectivement à Marseille pour y défier le RC Toulon. Antoine Dupont sera probablement titulaire et c'est un petit événement pour le capitaine du XV de France, loin d'être habitué à jouer au Stade Vélodrome.

Samedi, le Stade Toulousain se déplace à Marseille pour y défier le RC Toulon. Un match toujours très attendu entre deux des plus grands clubs de l'histoire du rugby français. Et cette fois-ci, les enjeux sont clairs. Pour les hommes d'Ugo Mola il s'agira de se relancer après une défait à Clermont et consolider sa place de leader du Top14 tandis que le RCT n'a plus le droit à l'erreur afin de rester dans la course aux phases finales. Une défaite et les Toulonnais pourraient être définitivement écarter de cette course au top 6.

Dupont au Vélodrome contre le RCT, c'est une première ! Mais ce sera également un match particulier pour Antoine Dupont. Et pour cause, c'est la première fois qu'il jouera au Stade Vélodrome pour un match de saison régulière. Le demi-de-mêlée a déjà évolué à Marseille avec le XV de France à deux reprises, contre l’Afrique du Sud en novembre 2022 (30-26) puisque face à la Namibie lors de la Coupe du monde 2023 (96-0). Antoine Dupont avait également participé à la finale du Top 14 contre l'UBB en 2024 lors de la démonstration du Stade Toulousain (59-3). Mais jamais le capitaine toulousain n'a affronté le RCT au Vélodrome alors que plusieurs matches y sont pourtant délocalisés. A chaque fois, Antoine Dupont était absent, soit laissé au repos, soit blessé. A tel point que la star du rugby français n'a affronté Toulon en déplacement qu'à une seule reprise, à l'occasion de son tout premier match sous le maillot du Stade Toulousain en 2017.