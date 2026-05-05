UBB - Maxime Lucu : Le déplacement qui va lui rappeler sa jeunesse, «il va ressentir pas mal d’émotions»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de Bath (38-26), l’Union Bordeaux Bègles a désormais rendez-vous avec le Leinster en finale de Champions Cup le 23 mai prochain. Le choc aura lieu au stade San Mamés de Bilbao, de quoi rappeler des souvenirs à Maxime Lucu comme l’a dévoilé son frère dans les colonnes de L’Équipe.

Grâce à leur victoire contre les Anglais de Bath (38-26) le week-end dernier, les joueurs de l’Union Bordeaux Bègles vont pouvoir défendre le titre le 23 mai prochain contre le Leinster en finale de Champions Cup à Bilbao. Une rencontre qui s’annonce particulière pour Maxime Lucu, natif de Saint-Jean-de-Luz, déjà présent au stade San Mamés en 2018 pour assister, en tant que spectateur, à la finale entre le Leinster et le Racing (15-12).

« C'était clairement une motivation supplémentaire » « On en avait parlé la semaine dernière et c'était vraiment un objectif qui revenait souvent dans sa bouche, a reconnu son frère Ximun, interrogé par L’Équipe. En plus de l'envie de remporter un nouveau titre, il était excité à l'idée d'aller chercher cette finale au Pays basque. C'était clairement une motivation supplémentaire. Maxime m'avait dit qu'un jour il aimerait y aller en tant que joueur. C'est un beau clin d’œil du destin. Il avait déjà joué une demi-finale de Top 14 à Saint-Sébastien (contre La Rochelle en 2023). Mais une finale de Coupe d'Europe à Bilbao, c'est un graal encore au-dessus, qui plus est face au Leinster. »