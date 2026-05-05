UBB - Maxime Lucu : Le déplacement qui va lui rappeler sa jeunesse, «il va ressentir pas mal d’émotions»

Vainqueur de Bath (38-26), l’Union Bordeaux Bègles a désormais rendez-vous avec le Leinster en finale de Champions Cup le 23 mai prochain. Le choc aura lieu au stade San Mamés de Bilbao, de quoi rappeler des souvenirs à Maxime Lucu comme l’a dévoilé son frère dans les colonnes de L’Équipe.
Grâce à leur victoire contre les Anglais de Bath (38-26) le week-end dernier, les joueurs de l’Union Bordeaux Bègles vont pouvoir défendre le titre le 23 mai prochain contre le Leinster en finale de Champions Cup à Bilbao. Une rencontre qui s’annonce particulière pour Maxime Lucu, natif de Saint-Jean-de-Luz, déjà présent au stade San Mamés en 2018 pour assister, en tant que spectateur, à la finale entre le Leinster et le Racing (15-12).
« C'était clairement une motivation supplémentaire »
« On en avait parlé la semaine dernière et c'était vraiment un objectif qui revenait souvent dans sa bouche, a reconnu son frère Ximun, interrogé par L’Équipe. En plus de l'envie de remporter un nouveau titre, il était excité à l'idée d'aller chercher cette finale au Pays basque. C'était clairement une motivation supplémentaire. Maxime m'avait dit qu'un jour il aimerait y aller en tant que joueur. C'est un beau clin d’œil du destin. Il avait déjà joué une demi-finale de Top 14 à Saint-Sébastien (contre La Rochelle en 2023). Mais une finale de Coupe d'Europe à Bilbao, c'est un graal encore au-dessus, qui plus est face au Leinster. »
« Il va ressentir pas mal d'émotions quand il sera dans le car pour y aller »
Maxime Lucu a d’ailleurs reconnu auprès de L’Équipe que cette rencontre serait spéciale à plus d’un titre : « C'est vrai que disputer cette finale à Bilbao ajoute quelque chose parce que je suis allé voir quelques matches là-bas avec les copains. Et pour ma famille, ce sont encore de beaux moments. Si on arrive à avoir des places, je pense qu'il y aura un peu de monde... »
« Il est content, appuie son frère. Il va ressentir pas mal d'émotions quand il sera dans le car pour y aller. Il connaît toutes les routes. Plus jeunes, on était parfois capables d'aller faire la fête à Bilbao. Ça va lui rappeler quelques souvenirs. Beaucoup ici avaient pris des places en se disant que Maxime et l'UBB allaient passer. Ils ont vu juste ! Ce sera vraiment spécial pour lui. »