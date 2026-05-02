«Le rugby doit faire attention» : Le geste qui a fait dégoupiller ce joueur de Top 14, «ça m’a dégoûté»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Interrogé par L’Équipe avant la demi-finale de Coupe d’Europe entre le Rugby Club Toulonnais et Leinster, l’international anglais Kyle Sinckler (33 ans) est notamment revenu sur un moment chaud survenu il y a quelques mois avec Aaron Grandidier, l’ailier de la Section paloise.

Le Rugby Club Toulonnais se prépare à une grosse bataille contre Leinster ce samedi (16h) avec en jeu une place pour la finale de la Coupe d’Europe. Avant ce gros rendez-vous, Kyle Sinckler s’est longuement confié dans les colonnes de L’Équipe, l’occasion pour lui de revenir sur un incident survenu le 1er février dernier avec l'ailier Aaron Grandidier lors du match contre Pau.

« Il simulait, ça m'a dégoûté » « Je lui ai dit : "Pas de football, mec !" Il simulait, ça m'a dégoûté, a confié le joueur du RCT. Au sol, il prétendait avoir été touché à la tête. J'ai vu que le plaquage de "Seta " (Tuicuvu) était parfaitement légal, vu que j'étais tout proche. "Arrête ton cinéma, mec ! "Je lui ai dit de se relever, et il l'a fait. Le rugby doit faire attention à ces comportements-là. Les enfants regardent. On fait un sport dangereux, mais personne ne rentre sur un terrain pour blesser quelqu'un. La simulation peut faire exclure un joueur. C'est injuste. »