F1 - Mercedes a trouvé mieux que Max Verstappen : C'est terminé pour son transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant de longues années, Mercedes a rêvé de recruter Max Verstappen et d'en faire le successeur de Lewis Hamilton. Mais alors que Kimi Antonelli crève l'écran depuis le début de la saison, Toto Wolff semble avoir définitivement oublié le quadruple champion du monde.

L'avenir de Max Verstappen ne cesse d'être commenté ces dernières années. Il faut dire qu'il n'a jamais caché sa lassitude de la Formule 1 à cause de ce que la discipline devient, tout en liant son futur aux performances de Red Bull. C'est ainsi que Mercedes a plusieurs fois tenté de le récupérer, notamment dans l'optique de remplacer Lewis Hamilton qui a rejoint Ferrari. Cependant, c'est finalement Kimi Antonelli qui a été choisi et Toto Wolff ne le regrette pas compte tenu du début de saison réalisé par le jeune italien qui crève l'écran. D'ailleurs, le patron de Mercedes se réjouit de son duo de pilotes, ce qui semble mettre fin à l'idée d'une arrivée de Max Verstappen.

Wolff s'enflamme pour Antonelli « Je ne peux pas imaginer une meilleure paire de pilotes que celle que nous avons actuellement. Oui, George traverse une mauvaise passe mais cela ne veut pas dire que nous allons le laisser tomber. Il conserve toute notre confiance. Il a surtout eu beaucoup de malchance jusque-là. Il n’y a peut-être qu’à Monaco où il n’a pas trouvé la clé pour être au niveau de Kimi », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.