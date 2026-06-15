Kylian Mbappé a parlé : Les deux destinations interdites pour Didier Deschamps après l'équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France va changer de sélectionneur à l'issue de la Coupe du monde qui a repris ses droits le 11 juin dernier. Une dernière épopée mondiale pour Didier Deschamps avant de céder sa place au grand favori à sa succession qu'est Zinedine Zidane ? Et en ce qui concerne son avenir, Kylian Mbappé lui a déjà interdit en interview deux sélections en particulier.

L'objectif de Kylian Mbappé a clairement été affiché pendant son interview accordée à M6. Le capitaine de l'équipe de France se trouve à Boston avec l'ensemble de la délégation française dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Pour la dernière compétition de DD aux commandes du groupe des Bleus, les trois adversaires de l'équipe sont le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Pour rêver plus grand et d'une éventuelle troisième étoile mondiale, il faudra que l'équipe de France valide son billet pour la phase à élimination directe.

«J'ai vu qu'ils ont dit l'Italie. Ce serait moche ça» Didier Deschamps aura à cœur de faire le meilleur parcours possible avant de tourner une page de 14 ans en équipe de France. Kylian Mbappé partage pleinement ce point de vue, mais refuse d'ores et déjà de voir à l'avenir son sélectionneur sur le banc de touche de l'Italie. « On va faire en sorte qu'il ait la meilleure des dernières Coupes du monde. En espérant que ce soit sa dernière parce que j'espère qu'il ne va pas la rejouer avec une autre équipe. Je lui mets la pression. Oui parce que j'ai vu qu'ils ont dit l'Italie. Ce serait moche ça ».