Mercato : Il fait une croix sur la Coupe du monde en signant pour ce club de Top 14

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après les Harlequins et Bristol, Kyle Sinckler a rejoint le Top 14 à l’été 2024 en s’engageant en faveur du RC Toulon. Un choix fort qui lui ferme les portes du XV de la Rose, accessible uniquement aux joueurs évoluant dans le championnat local.

Élément important du Rugby Club Toulonnais depuis son arrivée en 2024, Kyle Sinckler a fait un choix important en débarquant en Top 14. Et pour cause, le pilier droit international anglais (68 sélections) a fait une croix, pour le moment, sur l’équipe nationale en quittant Bristol et le championnat local puisque le XV de la Rose n'est pas accessible aux joueurs évoluant à l’étranger. Ce que comprend Kyle Sinckler.

« Les règles ne changeront pas » « Hélas, les règles ne changeront pas, car sinon beaucoup de joueurs anglais viendraient en France. Et il n'y aurait plus personne en Premiership. Ils doivent légiférer. En théorie, confie Kyle Sinckler, interrogé par L’Équipe. Dans la pratique, c'est se priver de ses meilleurs joueurs. Je comprends les deux points de vue. Je savais quelle décision je prenais et quel impact ça aurait sur ma carrière internationale. Mais je sais aussi que jamais je n'aurais pu apprendre tout ce que j'ai appris en Top 14 si j'étais resté en Angleterre. »