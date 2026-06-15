Deschamps futur sélectionneur de l’Italie - Le désaccord avec Mbappé : «Moi ça ne me choque pas»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. Pour faire quoi ensuite ? Kylian Mbappé a déjà pris position, expliquant qu’il ne voulait absolument pas le voir sur le banc de l’Italie. Mais voilà que contrairement au capitaine des Bleus, d’autres ne diraient pas non pour envoyer Deschamps à la tête de la Squadra Azzurra.

Didier Deschamps et l’équipe de France, c’est bientôt fini. Le sélectionneur s’en ira après la Coupe du monde, probablement pour laisser sa place à Zinedine Zidane. Mais quid également de l’avenir de DD ? A 57 ans, le natif de Bayonne n’est clairement pas décidé à prendre sa retraite pour le moment. On devrait donc continuer à voir Deschamps sur un banc de touche et certaines rumeurs l’ont notamment envoyé sur le banc de l’Italie. Un scénario que Kylian Mbappé ne veut absolument pas voir. « J’ai vu qu'ils ont dit l'Italie. Ce serait moche ça », a lâché le capitaine des Bleus.

« Regardez Thomas Tuchel, un Allemand à la tête de la sélection anglaise » Kylian Mbappé ne veut donc clairement pas voir Didier Deschamps devenir le sélectionneur de l’Italie. Le fait est que l’avis de l’attaquant du Real Madrid n’est pas partagé par tous. En effet, certains sont en désaccord avec lui. C’est notamment le cas de Grégory Ascher qui a lâché sur le plateau de L’Equipe de Greg concernant Deschamps et l’Italie : « Je trouve ça marrant cette réaction. En vrai, aujourd’hui, des sélectionneurs… Regardez Thomas Tuchel, un Allemand à la tête de la sélection anglaise, Ancelotti au Brésil. Franchement, Deschamps qui prendrait l’Italie, honnêtement, avec son passé italien, ça ne me choque pas ».