Deschamps futur sélectionneur de l’Italie - Le désaccord avec Mbappé : «Moi ça ne me choque pas»

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. Pour faire quoi ensuite ? Kylian Mbappé a déjà pris position, expliquant qu’il ne voulait absolument pas le voir sur le banc de l’Italie. Mais voilà que contrairement au capitaine des Bleus, d’autres ne diraient pas non pour envoyer Deschamps à la tête de la Squadra Azzurra.
Didier Deschamps et l’équipe de France, c’est bientôt fini. Le sélectionneur s’en ira après la Coupe du monde, probablement pour laisser sa place à Zinedine Zidane. Mais quid également de l’avenir de DD ? A 57 ans, le natif de Bayonne n’est clairement pas décidé à prendre sa retraite pour le moment. On devrait donc continuer à voir Deschamps sur un banc de touche et certaines rumeurs l’ont notamment envoyé sur le banc de l’Italie. Un scénario que Kylian Mbappé ne veut absolument pas voir. « J’ai vu qu'ils ont dit l'Italie. Ce serait moche ça », a lâché le capitaine des Bleus.
« Regardez Thomas Tuchel, un Allemand à la tête de la sélection anglaise »
Kylian Mbappé ne veut donc clairement pas voir Didier Deschamps devenir le sélectionneur de l’Italie. Le fait est que l’avis de l’attaquant du Real Madrid n’est pas partagé par tous. En effet, certains sont en désaccord avec lui. C’est notamment le cas de Grégory Ascher qui a lâché sur le plateau de L’Equipe de Greg concernant Deschamps et l’Italie : « Je trouve ça marrant cette réaction. En vrai, aujourd’hui, des sélectionneurs… Regardez Thomas Tuchel, un Allemand à la tête de la sélection anglaise, Ancelotti au Brésil. Franchement, Deschamps qui prendrait l’Italie, honnêtement, avec son passé italien, ça ne me choque pas ».
« Il a un passif avec l’Italie »
Benoit Trémoulinas partage également cette position. Lors de l’émission diffusée sur La Chaine L’Equipe, l’ancien international français a lui confié concernant l’avenir de Didier Deschamps : « Moi, ça ne me choquerait pas. Effectivement, il a gagné en Italie. Il avait repris la Juventus en deuxième division. Il a un passif avec l’Italie, il est aimé. Moi ça ne me choquerait pas. Après je comprends la sortie de Mbappé. Ils ont une relation particulière, ils ont gagné ensemble. Malgré tout, Deschamps a fait grandir Mbappé en équipe de France ». Même son de cloche chez Djibril Cissé qui a dit : « Est-ce que ça me choquerait ? Choquer non. Ça serait bizarre, mais c’est comme quand j’ai vu Thierry Henry avec la Belgique. Ça piquotte un peu après tu t’y fais. C’est un boulot comme un autre ».