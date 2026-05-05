«Ça ne passera pas» : Bielle-Biarrey fixe une condition à l'UBB en Top 14 !

Axel Cornic

Pour la deuxième saison consécutive, l’Union Bordeaux-Bègles s’est frayé jusqu’en finale de la Champions Cup, où elle affrontera le Leinster le 23 mai prochain. Une très belle opération, mais qui ne fait pas oublier aux Bordelo-bèglais la situation plutôt compliquée dans laquelle ils se trouvent en Top 14, à quelques semaines des phases finales.

Après le Stade Rochelais, qui avait réalisé le doublé en 2022 et 2023, l’UBB pourrait également asseoir son hégémonie sur l’Europe. Les hommes de Yannick Bru se sont en effet qualifiés pour la finale de la Champions Cup pour la deuxième fois consécutive, après avoir notamment éliminé le Stade Toulousain et Bath. Mais le plus dur est encore à venir...

L’UBB doit rapidement basculer sur le Top 14 En face d’eux, ils retrouveront en effet un véritable mastodonte du rugby mondial avec le Leinster, qui a remporté la Champions Cup à quatre reprises. C’est toutefois en Top 14 que l’UBB sera en difficulté, avec une course aux phases finales qui a été plombée par les deux défaites récentes face à La Rochelle (45-15) et à Montpellier (21-23). « J’espère qu’on va savourer ce pic d’émotion, avant de plonger très fort dans la piscine, parce que nous avons des boulets attachés aux chevilles en Top 14 et il va falloir remonter à la surface, et retrouver les bonnes sensations pour y parvenir » a notamment confié Yannick Bru, après la demi-finale remportée face à Bath.