Kylian Mbappé - Real Madrid : L’annonce mercato qui risque de tout changer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt par les supporters du Real Madrid dont une partie réclament son départ au plus vite, Kylian Mbappé sort d'une nouvelle saison très compliquée avec le club merengue. Mais un journaliste espagnol assure que la nomination très probable de José Mourinho au poste d'entraîneur permettra à Mbappé de se hisser au niveau d'un certain Cristiano Ronaldo...

Kylian Mbappé et le Real Madrid, stop ou encore ? Recruté libre en provenance du PSG en 2024, le capitaine de l'équipe de France est pris en grippe par une partie des supporters de la Casa Blanca qui lui reprochent son état d'esprit individualiste, et une pétition a même été mise en ligne réclamant le départ de Mbappé au plus vite. Mais le Real Madrid s'apprête à officialiser une grosse annonce mercato avec le retour très probable de José Mourinho au poste d'entraîneur, et cette nomination pourrait absolument tout changer pour le futur de Kylian Mbappé.

Mbappé, le Ronaldo de Mourinho au Real Madrid ? C'est en tout cas l'opinion de Tomas Roncero, journaliste du quotidien espagnol AS, qui prédit déjà un grand futur à Kylian Mbappé sous les ordres de José Mourinho au Real Madrid : « Ca me paraît évident. L'arrivée de Mourinho ferait plus de bien à Kylian Mbappé qu'Alvaro Arbeloa. Je suis convaincu que Kylian avec Mourinho performera comme à l'époque de Cristiano Ronaldo », a-t-il confié dimanche au micro de Téléfoot, affirmant donc que Mbappé pourrait être l'équivalent de Cristiano Ronaldo pour José Mourinho dès la saison prochaine au Real Madrid.