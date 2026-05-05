UBB : Louis Bielle-Biarrey affiche une grosse inquiétude !

Tombeur de Bath (38-26), l'Union Bordeaux-Bègles ira défendre son titre en Champions Cup. Pour cela, les Bordelais défieront le Leinster le 23 mai en finale. Mais avant cela, il va falloir se concentrer sur le Top 14 puisque la place de l'UBB en phase finale est loin d'être garantie, ce qui inquiète Louis Bielle-Biarrey.
Champions d'Europe en titre, les Bordelais auront l'occasion de remporter la Champions Cup une deuxième fois d'affilée grâce à leur victoire contre Bath en demi-finale. Pour cela, il faudra dominer le Leinster en finale le 23 mai prochain. Un rendez-vous très attendu par l'UBB, mais qui ne doit pas non plus faire perdre de vue l'autre objectif important à savoir le Top 14. Les hommes de Yannick Bru pointent effectivement à la sixième place du classement et ne sont absolument pas assurés d'être présents en phase finale. Pour l'UBB, il faudra absolument s'imposer à Bayonne puis contre Perpignan avant deux dernières journées très tendues face à des concurrents directs (Toulon et Clermont). Une situation qui ne rassure pas Louis Bielle-Biarrey.
LBB inquiet pour la fin du top 14
« Le Top 14 est une compétition différente. On est moins à l’aise cette année au classement (6e). Il nous reste quatre matchs, avec deux réceptions et deux déplacements. Ça va être difficile, il faudra se battre partout. J’espère que cette victoire va créer une dynamique pour le match de la semaine prochaine face à Bayonne. Mais le championnat est très exigeant. Une équipe comme Bayonne, même si elle est moins en forme, va jouer sa vie sur ce match. Si nous ne sommes pas à 100%, ça ne passera pas. Ce championnat est vraiment très dur. J’espère que cette victoire nous apportera un peu de momentum pour le championnat », a-t-il confié en conférence de presse.
«Ça va être difficile, il faudra se battre partout»
Un avis partagé par Maxime Lamothe. « J’espère que ça va enclencher une bonne dynamique. La Coupe d’Europe nous sert souvent de tremplin pour lancer de bonnes dynamiques. Il reste quatre matchs, on est en pleine bataille pour se qualifier. Chaque point et chaque victoire seront importants. À nous de faire le travail, car ces quatre derniers matchs seront cruciaux », ajoute le talonneur de l'UBB.