UBB : Louis Bielle-Biarrey affiche une grosse inquiétude !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tombeur de Bath (38-26), l'Union Bordeaux-Bègles ira défendre son titre en Champions Cup. Pour cela, les Bordelais défieront le Leinster le 23 mai en finale. Mais avant cela, il va falloir se concentrer sur le Top 14 puisque la place de l'UBB en phase finale est loin d'être garantie, ce qui inquiète Louis Bielle-Biarrey.

Champions d'Europe en titre, les Bordelais auront l'occasion de remporter la Champions Cup une deuxième fois d'affilée grâce à leur victoire contre Bath en demi-finale. Pour cela, il faudra dominer le Leinster en finale le 23 mai prochain. Un rendez-vous très attendu par l'UBB, mais qui ne doit pas non plus faire perdre de vue l'autre objectif important à savoir le Top 14. Les hommes de Yannick Bru pointent effectivement à la sixième place du classement et ne sont absolument pas assurés d'être présents en phase finale. Pour l'UBB, il faudra absolument s'imposer à Bayonne puis contre Perpignan avant deux dernières journées très tendues face à des concurrents directs (Toulon et Clermont). Une situation qui ne rassure pas Louis Bielle-Biarrey.

LBB inquiet pour la fin du top 14 « Le Top 14 est une compétition différente. On est moins à l’aise cette année au classement (6e). Il nous reste quatre matchs, avec deux réceptions et deux déplacements. Ça va être difficile, il faudra se battre partout. J’espère que cette victoire va créer une dynamique pour le match de la semaine prochaine face à Bayonne. Mais le championnat est très exigeant. Une équipe comme Bayonne, même si elle est moins en forme, va jouer sa vie sur ce match. Si nous ne sommes pas à 100%, ça ne passera pas. Ce championnat est vraiment très dur. J’espère que cette victoire nous apportera un peu de momentum pour le championnat », a-t-il confié en conférence de presse.