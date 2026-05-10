Antoine Dupont : Le Stade Toulousain répond aux critiques visant sa star

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a eu du spectacle au Vélodrome samedi soir pour la rencontre entre Toulon et Toulouse (51-27). Sous le feu des critiques dernièrement pour ses prestations moins convaincantes, Antoine Dupont s’est illustré à Marseille, une performance saluée par Virgile Lacombe, l’entraîneur adjoint d’Ugo Mola.

En déplacement à Marseille pour affronter Toulon, le Stade Toulousain s’est montré en grande forme ce samedi soir devant près de 67 000 spectateurs présents en tribunes en s’imposant largement (51-27), grâce notamment à Romain Ntamack, auteur de 24 points. Antoine Dupont a également eu l’occasion de s’illustrer après avoir fait l’objet de critiques jugées sévères par certains observateurs. Après la rencontre, Virgile Lacombe, l’entraîneur adjoint d’Ugo Mola, s’est réjoui de la performance du soir et de celle réalisée par son demi de mêlée.

« Aujourd’hui, on a retrouvé Antoine sur sa qualité technique » « Il travaille, on ne le ménage pas beaucoup. On essaie de le mettre dans des conditions de fatigue, de lui faire vivre des situations dures à l’entraînement où il doit faire les bons choix. Aujourd’hui, on a retrouvé Antoine sur sa qualité technique, de ses choix, quelques duels gagnés aussi. Maintenant, il ne faut pas lâcher le travail, quoi », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Rugbyrama.