Stade Toulousain : «C’est un peu plus difficile pour les mecs», le changement qui concerne Antoine Dupont !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé en quarts de finale de la Champions Cup et battu à domicile lors de sa dernière sortie face à Clermont pour la première fois de la saison, le Stade Toulousain est un peu moins souverain en ce moment. Le club est toutefois largement en tête du Top 14 à quelques journées de la fin et une qualification directe pour les demi-finales semble quasiment déjà faite. Pour éviter de perdre le rythme en cette fin de saison, le staff a opté pour quelques changements à l'entraînement.

A l'approche de la fin de la saison, le Stade Toulousain domine toujours largement les débats au classement du Top 14. Avec 8 points d'avance sur ses plus proches poursuivants, une place directe pour les demi-finales serait sûrement validée avec une victoire ce week-end face au RC Toulon. Déjà éliminés en Champions Cup, les coéquipiers d'Antoine Dupont doivent tout de même rester concentrés pour préparer les derniers rendez-vous. Ils ont eu le droit à de nombreux changements à l'entraînement.

Pris au piège, le Stade Toulousain change tout Battu pour la première fois de la saison à domicile face à Clermont fin avril, le Stade Toulousain a décidé de changer ses habitudes pour convaincre ses joueurs de rester motivés jusqu'au tout dernier match de la saison. En Top 14, tout peut aller vite et les coéquipiers d'Antoine Dupont auront à coeur de se rattraper face à Toulon ce samedi. « On a essayé de changer un peu notre manière de s'entraîner. On doit stimuler les joueurs, les sortir de la routine, leur donner envie d'aller chercher quelque chose en fin de saison. Pour ça, on leur propose des journées d'entraînement plus condensées, des contenus avec plus de contacts et d'alternance. Une remise à niveau sur les bases de notre rugby, aussi, pour être plus précis sur ces détails qui peuvent nous permettre de gagner les bras de fer en fin de match » confie Virgile Lacombe, l'entraîneur des avants du club, d'après des propos rapportés par L'Equipe.