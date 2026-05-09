Top 14 - «On n’a plus le choix» : L’avertissement d’un joueur de l’UBB !

Axel Cornic

Si tout va bien en Champions Cup, avec une deuxième finale consécutive, l’Union Bordeaux-Bègles n’est pas au mieux en Top 14. A quatre journées de la fin de la phase régulière, les Bordelo-bèglais ne sont toujours pas assurés de disputer les phases finales et vont devoir gagner tous leurs matchs, en commençant par Bayonne ce samedi.

On arrive en fin de saison et tous les points comptent, surtout en haut de tableau. Si le Stade Toulousain est pour le moment encore large leader, six équipes se tiennent en seulement cinq points juste derrière, pour se disputer une place en barrage voir directement en demi-finale. C’est le cas de l’UBB, qui pointe pour le moment à la sixième place, la dernière qualificative.

« Il n’y a pas le temps de réfléchir » A Bordeaux, le mot d’ordre est donc victoire et Bastien Vergnes-Taillefer l’a très bien fait comprendre en conférence de presse. « Il n’y a pas le temps de réfléchir. Ça nous est arrivé plusieurs fois cette saison de rebasculer dans ce Top 14 après un gros match le week-end précédent. On a l’expérience de ça. On remarque que pour l’instant, ce sont des matchs qui ne nous réussissent pas particulièrement » a confié le troisième-ligne de l’UBB, avant d’affronter Bayonne.