Top 14 : L'heure est à la revanche, Toulon attend le Stade toulousain de pied ferme à Marseille !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le RC Toulon retrouve le Stade Toulousain en Top 14 dans une rencontre cruciale pour la fin de saison. Le club du Var pointe actuellement à la 8ème place du classement à 5 points des places qualificatives pour la phase finale. Après sa déception de la Champions Cup, Pierre Mignoni sait qu'il va devoir mobiliser ses troupes pour ce grand objectif final.

Présent en conférence de presse avant le choc, Pierre Mignoni vient de subir une défaite frustrante en demi-finales de la Champions Cup. En effet, le RC Toulon a failli créer la sensation face à Leinster. Cela aurait pu permettre d'aborder les prochains rendez-vous de Top 14 plus sereinement puisque le club n'est pas encore en position d'être qualifié. Face à Toulouse, le défi est de taille ce week-end. Les Toulonnais voudront leur revanche.

Le RC Toulon veut sa revanche Samedi, le RC Toulon accueillera le Stade Toulousain au Stade Vélodrome comme cela est régulièrement le cas depuis 2009. La rencontre sera très importante pour les Toulonnais qui voudront se rattraper après leur cruelle défaite dans ce même stade l'an dernier (50-16) face au même adversaire. « Sincèrement, je ne pense pas que l’on soit dans le même état que l’an passé après notre élimination en quart face à Toulouse. On verra ce week-end, mais je n’ai pas le même sentiment. On connaît le calendrier. C’est un bon match pour basculer. Ça sera un match très difficile, comme à chaque fois contre Toulouse. Il faut avoir envie de faire un grand match » déclare Pierre Mignoni en conférence de presse.