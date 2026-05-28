«Ce sera un gros mercato» : Le successeur annoncé de Lewis Hamilton promet «beaucoup de transferts» en F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Membre de la Ferrari Driver Academy, Oliver Bearman a entamé sa deuxième saison chez Haas. Et le jeune britannique possède une très belle cote qui en fait fait même le favori pour prendre la succession de Lewis Hamilton a moyen terme. D'ailleurs, ce dernier a promis un mercato assez fou pour 2027.

A l'exception de Red Bull, les écuries de Formule 1 ont conservé leur duo de pilotes entre 2025 et 2026. En effet, Isack Hadjar a remplacé Yuki Tsunoda, tandis qu'Arvid Lindblad a récupéré le baquet du Français chez Racing Bulls. Le marché était donc particulièrement atone, mais rien d'étonnant avec l'arrivée d'une nouvelle réglementation qui a poussé les pilotes à ne prendre aucun risque. Mais alors que la nouvelle hiérarchie s'est clairement dessinée et que plusieurs pilotes voient l'échéance de leur contrat approcher, la silly season devrait reprendre ses droits cette saison. Il s'agit de cette période durant laquelle le mercato s'agite. Plusieurs cas seront à suivre de près, à l'image des vétérans Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Nico Hulkenberg, d'Esteban Ocon qui déçoit chez Haas tout comme Valtteri Bottas dans la Cadillac. Franco Colapinto, Liam Lawson voire Isack Hadjar devront également faire leur preuve. Sans oublier l'éternel cas Max Verstappen, qui ne manque jamais une occasion de laisser planer le doute sur son avenir.

Bearman promet un mercato fou en F1 Une tendance confirmé par Oliver Bearman. Le pilote Haas s'attend à un mercato très chaud en Formule 1. « Je pense que la fin de cette année est importante parce que beaucoup de pilotes arrivent au terme de leur contrat. Tout le monde voulait voir quelle serait la hiérarchie en 2026 et cela déterminera ensuite à quoi ressemblera 2027. Il va y avoir un gros mercato et beaucoup de transferts selon moi », promet-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'évoquer son cas personnel et les rumeurs persistantes qui l'annoncent du côté de chez Ferrari.

«Il est naturel que mon objectif ultime soit d’être chez Ferrari» « Pour moi, évidemment, je suis sous contrat avec Ferrari, ils m’ont accordé leur confiance depuis le tout début, donc il est naturel que mon objectif ultime soit d’être avec eux. Pour le moment, l’objectif est de continuer à construire avec Haas, je suis extrêmement heureux de la trajectoire que nous suivons. Je suis entre de bonnes mains tant que je continue à prouver ma valeur pour une équipe. Je n’ai aucune obligation de date butoir là aussi où je dois faire X ou Y. Cela ne m’intéresse pas vraiment. Je veux continuer à progresser, donner à cette équipe les meilleures chances de gagner et continuer à prendre du plaisir. Alors oui, de nombreux contrats vont changer. Mais ce n’est pas mon travail. Je pilote la voiture. D’autres personnes s’en occupent », ajoute Oliver Bearman.