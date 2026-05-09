Antoine Dupont et le Stade toulousain : Le scénario «compliqué» redouté en Top 14 !

Axel Cornic

Après une nouvelle élimination en Champions Cup par la main de l’Union Bordeaux-Bègles, le Stade Toulousain vit une fin de saison sous pression. Le titre en Too 14 semble en effet être devenu une obsession pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, qui vont toutefois avoir fort à faire avec le déplacement au stade Vélodrome de Marseille, pour y affronter le RCT.

Personne ne fera de cadeaux en cette fin de saison. La lutte pour les phases finales a commencé et elle fait rage, avec des nombreux clubs qui peuvent y prétendre. Comme souvent le Stade Toulousain n’est pas concerné car large leader du Top 14, mais les dernières prestations ne poussent pas vraiment à l’optimisme.

« La défaite de Clermont, elle nous met sous tension » Car il ne faut pas oublier que le Stade Toulousain, que tout le monde considère intouchable a perdu deux de ses trois derniers matchs. Il y a eu la défaite en quart de finale de Champions Cup contre l’UBB (30-15), mais surtout celle plus surprenant en Top 14 face à Clermont (24-27), qui semble avoir laissé des traces. « La défaite de Clermont, elle nous met sous tension. On a beaucoup d’ambition pour finir premiers et c’est ça qui nous met sous tension » a expliqué Joel Merkler, en conférence de presse.