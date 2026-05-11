Antoine Dupont : Le problème mental qui peut mettre du temps à se résoudre

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant sa blessure au genou, Antoine Dupont était incontestablement le meilleur joueur de rugby au monde. Mais voilà que le demi de mêlée du Stade Toulousain a été coupé net dans son élan et après de longs mois de convalescence, il a du mal à retrouver le niveau qui était le sien, de quoi lui valoir d’ailleurs de nombreuses critiques. Mais quel est alors le problème avec Dupont ? Et si c’était plutôt mental que physique ?

Après avoir passé plusieurs mois sur la touche, Antoine Dupont a retrouvé la compétition avec le Stade Toulousain et le XV de France. Si le demi de mêlée avait fait forte impression pour ses premiers matchs, voilà que ça fait maintenant plusieurs semaines que son niveau déçoit. Les performances de Dupont sont en deçà de ses standards et il n’est pas épargné par les critiques. Mais voilà qu’il va encore lui falloir un peu de temps pour revenir à son niveau… le temps de reconstruire sa confiance.

« Mentalement ça prend plus de temps pour retrouver le timing, les automatismes et le flow » Car actuellement, le problème d’Antoine Dupont ne serait pas physique mais plutôt mental. C’est ce qu’a expliqué Will Genia, qui était le demi de mêlée de l’Australie. Dans un entretien accordé à L’Equipe, il a ainsi fait savoir : « Il revient d'une blessure importante, et cela prend du temps pour retrouver son propre rythme. Il lui faut se réadapter à une équipe qui a longtemps évolué sans lui. Et vice versa. Physiquement, tu peux revenir assez vite, mentalement ça prend plus de temps pour retrouver le timing, les automatismes et le flow. Quand je suis revenu après une blessure aux croisés, lors de mon retour, j'étais porté par l'envie, l'adrénaline et l'énergie accumulées après des mois de frustration. L'excitation et les nerfs, repoussent les limites. Après ça se complique, le corps n'a plus été habitué à enchaîner à haute intensité, la récupération est différente. Mentalement, chaque situation de jeu devient un sudoku dans la tête : « Oh, j'ai fait ça, ça me semble bien » ».