PSG - Lucas Moura balance : Marquinhos a un talent caché, et il va vous surprendre !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a vécu sa deuxième finale de Ligue des champions de suite samedi soir à Budapest après son sacre à Munich il y a un an jour pour jour contre l'Inter (5-0). En marge du choc contre Arsenal, Marquinhos a reçu les éloges de son ami et ancien coéquipier au PSG : Lucas Moura qui n'a pas manqué de rendre public un secret.

A seulement 19 ans et après une pige en Europe du côté de la Roma, Marquinhos acceptait l'approche de l'ex-directeur sportif Leonardo et signait un contrat en faveur du Paris Saint-Germain. Son premier qui allait en amener bien d'autres au fil du temps. Le dernier en date fut signé en 2023 et court jusqu'en juin 2028, moment où le défenseur brésilien devenu capitaine de l'équipe en 2020 après le départ de Thiago Silva pour Chelsea, sera âgé de 34 ans.

«Marquinhos est un mec extraordinaire, un joueur magnifique, il mérite tout ce qui lui arrive» Pendant ses premières années au PSG, Marquinhos a pu compter sur un compatriote âgé seulement de deux ans de plus que lui : Lucas Moura. Les deux joueurs brésiliens ont été les coqueluches des supporters du Paris Saint-Germain avec leurs « ça va » en interview ou bien les « champions mon frère ». Pendant quatre saisons et demi, Marquinhos et Lucas ont tout fait ensemble dans la capitale. Quelques heures avant le coup d'envoi de la troisième finale de Ligue des champions disputée par le capitaine du PSG face à Arsenal à Budapest samedi, Lucas lui a rendu hommage. « Je suis très content pour mon frère Marquinhos, fier de tout ce qu’il est en train de faire, tout ce qu’il a accompli dans sa carrière avec Paris. Marquinhos est un mec extraordinaire, un joueur magnifique, il mérite tout ce qui lui arrive ».