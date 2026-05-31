Clash avec Ousmane Dembélé : Quatre ans plus tard, Luis Enrique fait taire une légende du FC Barcelone

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Attaquant iconique du FC Barcelone et artisan majeur de la première Ligue des champions remportée en 1992, Hristo Stoichkov est resté un fan inconditionnel du club culé. De quoi le rendre furieux à la vue des prestations d'Ousmane Dembélé sous le maillot blaugrana pendant des années et de le prendre publiquement à parti. Depuis quelque temps, Dembélé a renversé la vapeur au PSG, obligeant Stoichkov à rétropédaler.

Voilà ce que l'on appelle un retournement de veste dans les règles. Hristo Stoichkov, Ballon d'or 1994 et ancien attaquant du FC Barcelone entre 1990 et 1995 ainsi que 1996 et 1998, réglait publiquement ses comptes avec Ousmane Dembélé. A l'époque des faits, le Ballon d'or 2025 jouait pour le FC Barcelone. Que ce soit ses performances ou son comportement au début de l'année 2022, tout ce qui touchait à Dembélé horripilait Stoichkov.

«Merci beaucoup de tromper les gens en leur faisant croire que vous savez jouer au football» En ce sens, Hristo Stoichkov sortait la sulfateuse dans le but de nuire à Ousmane Dembélé pour qu'il soit mis à la porte du Barça, le club qu'il aime. « Merci beaucoup de tromper les gens en leur faisant croire que vous savez jouer au football. Je le dis, car j'ai joué à ce poste. Si tu ne veux pas être à Barcelone, au moins ne salis pas l'écusson. Abandonne le maillot et dis aux gens que tu t'en vas. M. Laporta, ouvrez la porte. Qu'il s'en aille. Ces gens qui ne ressentent pas ces couleurs, qu'ils s'en aillent. J'ai transpiré avec ce maillot, je sais ce qu'est le Barça ».