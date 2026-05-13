Alcool dans le rugby - Antoine Dupont raconte les soirées arrosées avec ses copains : «Jamais moi qui finissais les verres»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Référence mondiale d'un sport qui a longtemps été associé à la bière et aux troisième mi-temps en tout genre à l'alcool, Antoine Dupont se livre sur le nouveau visage du rugby. Le capitaine du XV de France estime que de tels excès sont trop difficiles à assumer au plus haut niveau de nos jours, et il évoque son rapport personnel avec l'alcool durant ses soirées entre copains.

En janvier dernier, dans un large entretien accordé à L'EQUIPE pour son retour à la compétition avec une longue absence de huit mois (rupture des ligaments croisés du genou droit), Antoine Dupont évoquait divers sujets lié à son quotidien, et notamment l'importance de l'hygiène de vie. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France n'hésite pas à casser les codes historiques du rugby, et notamment en ce qui concerne l'alcool et les soirées arrosées entre copains. Dupont, de son côté, se montre particulièrement raisonnable.

« L'alcool, ça n'a jamais été mon truc » Selon lui, les exigences du rugby professionnel moderne n'accordent pas de place à des écarts réguliers avec l'alcool : « Le rythme des entraînements hebdomadaires n'a rien à voir entre le moment où j'ai débuté en pro et aujourd'hui. Une simple semaine, sans parler du match, c'est physiquement très dur. Pour pouvoir enchaîner avec les matches le week-end, il faut avoir une hygiène de vie et une hydratation la plus clean possible. L'alcool, le sommeil, la diététique sont les premiers facteurs qui jouent sur la performance. L'alcool, ça n'a jamais été mon truc. J'étais toujours là avec les copains, mais ce n'est jamais moi qui finissais les verres », confie Antoine Dupont.