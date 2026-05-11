Top 14 - Stade Toulousain : Antoine Dupont et Ntamack critiqués, «leur égo est piqué»

Axel Cornic

A un peu plus d’un an de la Coupe du monde, les critiques ne manquent pas pour Antoine Dupont et Romain Ntamack, que ce soit avec le Stade Toulousain ou le XV de France. Mais avec les phases finales de Top 14 qui approchent, ils semblent enfin avoir trouvé le rythme, comme on a pu le voir lors de la large victoire sur le RCT au stade Vélodrome de Marseille (27-51).

C’est assez rare pour être souligné. Alors qu’il nous avait habitué à des choses incroyables, Antoine Dupont n’a pas encore retrouvé le niveau qui était le sien avant sa blessure au genou. Et il n’est pas seul, puisque Romain Ntamack peine également à revenir d’une blessure qui lui a fait rater le 6 Nations 2026 avec le XV de France. Mais les deux semblent s’être réveillés au meilleur des moments...

« Je crois qu’on a été trop durs » Face au RCT ce samedi, on a en effet revu le grand Dupont, peut-être soulagé sans son rôle de capitaine, qui avait donné à Jack Willis. Mais ce match était surtout celui de Romain Ntamack, auteur de 22 points, le plus grand total de sa carrière en club comme en sélection. Suffisant pour changer la situation ? « Je crois qu’on a été trop durs, parce qu’on a énormément d’attentes. Mais on oublie que ce sont deux garçons qui ont été touchés par des blessures importantes » a fait remarquer Stephen Brun, dans l’émission Super Moscato Show.